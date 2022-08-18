Глава МАГАТЭ собирается посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины заявил, что лично говорил с главой Международного агентства по атомной энергии о том, как противодействовать угрозам безопасности из-за агрессии РФ.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сказал, что готов лично возглавить делегацию ведомства на Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали российские войска. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

По его словам, он говорил с Гросси по телефону. Кулеба напомнил о важности такого визита, поскольку это поможет сохранить безопасность региона, которому угрожает агрессия со стороны России.

"Рафаэль Мариано Гросси проинформировал меня, что, в ответ на приглашение Украины, он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", — написал Кулеба.

В МАГАТЭ пока это заявление Кулебы не комментировали.

Отметим, что в "Энергоатоме" в Telegram сегодня утром заявили, что Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции", — заявили в ведомстве.

Также написали, что 5 июля из-за обстрела станции российскими войсками на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Теперь один из трех энергоблоков отключен. 6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС были повреждены три датчика радиационного мониторинга. 11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС. 13 августа повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

Напомним, что в ООН поддержали миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Организация объединенных наций готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если ее одобрит украинская и российская стороны.

Также Фокус писал, что Минобороны РФ анонсировало техногенную катастрофу на Запорожской АЭС 19 августа. По словам ведомства государства-агрессора, украинские власти хотят устроить провокацию в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Еще сообщалось, что Резников озвучил цель обстрелов ЗАЭС со стороны РФ. Он отметил, что обстрелы ЗАЭС — это провокация российских оккупантов и игра на "ядерных нервах" всего мира.

В Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС. В случае аварии на ядерном объекте необходимо учитывать 50-километровую зону обязательного отселения.