Минобороны РФ анонсировало техногенную катастрофу на Запорожской АЭС 19 августа

Власти государства-агрессора обвинили Киев в подготовке артиллерийского удара по атомной станции с целью возложить ответственность за него на РФ.

Министерство обороны РФ обвинило украинскую сторону в подготовке провокации с применении артиллерии по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре 19 августа с целью обвинения в этом российских сил. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем телеграм-канале в четверг, 18 августа.

По словам ведомства государства-агрессора, украинские власти хотят устроить провокацию в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину. В результате, как утверждают в Минобороны РФ, Россию хотят обвинить в "создании техногенной катастрофы на данной электростанции".

Российские власти также заявили, что для подготовки провокации к 19 августа в районе Запорожье будут развернуты посты радиационного наблюдения, а также начаты тренировки подразделений по действиям в условиях радиационного заражения территории. Как утверждают в Минобороны РФ, подразделения Вооруженных сил Украины должны к завтрашнему дню завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми к фиксации аварии на АЭС, а также к демонстрации ликвидации ее последствий.

"Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Энергоатом" предупреждал об угрозе утечки радиации на Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ.

Также мы писали, что в Запорожской областной военной администрации предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае аварии на ЗАЭС. Если катастрофа произойдет, то власти будут перемещать жителей региона за 50-километровую зону вокруг объекта — в эту зону попадают, в частности, Никополь, Энергодар, Марганец и Днепрорудное.

Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников станции сообщали о повышенном радиационном фоне в результате обстрелов со стороны войск РФ.