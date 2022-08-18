Міноборони РФ анонсувало техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС 19 серпня

Влада держави-агресора звинуватила Київ у підготовці артилерійського удару по атомній станції з метою покласти відповідальність за нього на РФ.

Міністерство оборони РФ звинуватило українську сторону в підготовці провокації із застосуванням артилерії по території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі 19 серпня з метою звинувачення в цьому російських сил. Про це пресслужба відомства написала у своєму телеграм-каналі у четвер, 18 серпня.

За словами відомства держави-агресора, українська влада хоче влаштувати провокацію в період візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну. Унаслідок, як стверджують у Міноборони РФ, Росію хочуть звинуватити у "створенні техногенної катастрофи на цій електростанції".

Російська влада також заявила, що для підготовки провокації до 19 серпня в районі Запоріжжя будуть розгорнуті пости радіаційного спостереження, а також розпочато тренування підрозділів з дій в умовах радіаційного зараження території. Як стверджують у Міноборони РФ, підрозділи Збройних сил України мають до завтрашнього дня завершити зосередження у районі Запоріжжя та бути готовими до фіксації аварії на АЕС, а також до демонстрації ліквідації її наслідків.

"Підрозділами 44-ї артилерійської бригади ЗСУ 19 серпня планується завдання артилерійських ударів по території Запорізької АЕС з вогневих позицій, що знаходяться в місті Нікополь. Вина за їхні наслідки буде покладена на російські Збройні Сили", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" попереджав про загрозу витоку радіації на Запорізькій АЕС через постійні обстріли з боку Збройних сил РФ.

Також ми писали, що в Запорізькій обласній військовій адміністрації попередили про евакуацію 400 тисяч людей у разі аварії на ЗАЕС. Якщо катастрофа станеться, то влада переміщатиме мешканців регіону за 50-кілометрову зону навколо об'єкта — в цю зону потрапляють, зокрема, Нікополь, Енергодар, Марганець і Дніпрорудне.

Раніше ЗМІ з посиланням на співробітників станції повідомляли про підвищений радіаційний фон унаслідок обстрілів із боку військ РФ.