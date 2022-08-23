БТР і вантажівки: ЗС РФ стягують на Запорізьку АЕС ще більше техніки, — "Енергоатом"

На АЕС в Енергодарі також збільшилася кількість російських військових, деякі з них ходять у масках.

Російська армія накопичує військову техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі. Також наголошується на збільшенні військових на ЗАЕС. Про це повідомляє енергетична компанія "Енергоатом".

За інформацією відомства, 22 серпня ЗС РФ завезли в ремонтну залу ЗАЕС ще два БТР і шість спеціальних вантажівок. Загалом на території станції наразі дислокуються 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовано 16 військових машин, а біля другого ще 7. Крім того, 12 одиниць техніки розмістили під естакадою.

Також російські війська направили на Запорізьку АЕС більше російських військових, деякі з них у масках.

В "Енергоатомі" також зазначають, що станом на ранок 23 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", — розповіли в компанії.

Нагадаємо, 21 серпня український парамедик Богдан Бондаренко розповів, що російських військових, які перебували на ЗАЕС, доставили в реанімацію з ознаками променевої хвороби. Самі окупанти говорять про хімічне отруєння.

20 серпня у Великій Британії заявили, що якщо Росія здійснить атаку на АЕС, то це може спричинити загибель людей у країнах Альянсу. Отже, це порушить 5 статтю НАТО.