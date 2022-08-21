Находившихся на ЗАЭС россиян забрали в больницу с признаками лучевой болезни

Сами оккупанты говорят о химическом отравлении.

Российских военных, находившихся на территории Запорожской атомной станции, доставили в реанимацию с симптомами лучевой болезни. Об этом сообщил парамедик Богдан Бондаренко в своих соцсетях.

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные из Энергодара 31 июля 2022 были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. А обследование выявило в организмах наличие органического яда искусственного происхождения. Сейчас облученные находятся в реанимации. По словам украинского парамедика, указанные выше симптомы могут свидетельствовать о лучевой болезни.

"Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Это по поводу ботолуксина", — отмечает Бондаренко.

В частности, парамедик напомнил, что примерно в те дни россияне обстреливали ЗАЭС. Украинский "Энергоатом" тогда заявил о возможной утечке радиации со станции.

"Сейчас, пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции. Надо немедленно демилитаризовать станцию и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Сознательного уровня возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", — призвал Богдан Бондаренко и сравнил подобные действия с первыми неделями после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Россияне зашли на территорию ЗАЭС 4 марта 2022, когда оккупировали Энергодар. С тех пор оккупанты постоянно обстреливают энергоблоки и разместили оружие внутри станции.

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