Российские оккупанты размещают военную технику внутри энергоблоков ЗАЭС (видео)

Предположительно российская техника находится на территории машинного зала одного из энергоблоков. К такому выводу пришли журналисты, отметив на кадрах турбогенератор желтого цвета.

В Сети появилось видео, подтверждающее тот факт, что российские оккупационные войска разместили на территории Запорожской АЭС военную технику и боеприпасы. На видео, опубликованном в Telegram, можно увидеть несколько единиц военной техники с нанесенным характерным символом "Z", передает Фокус.

Предположительно видео снято сотрудником станции, который подошел к лифту одного из зданий АЭС, и в этот момент в кадр попала военная техника, размещенная внутри ангара.

Как сообщил в Twitter журналист The New York Times Кристиан Трибер, по меньшей мере пять явно российских военных грузовиков находятся внутри машинного отделения одного из энергоблока станции. К такому выводу он пришел, заметив в помещении турбогенератор желтого цвета.

[ + – ] здание с турбогенератором возле реактора ЗАЭС

[ + – ] турбогенератор энергоблока ЗАЭС

[ + – ] энергоблок ЗАЭС

Издание The Insider 5 августа опубликовало видео, на кадрах которого российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз. Источники издания отмечают, что активность была замечена 2 августа, когда колонна грузовиков прибыла на территорию станции.

Грузовики сначала остановились между первым и вторым энергоблоком, а позже часть техники начала одна за одной заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока.

Информация о том, что российские оккупанты превратили в военную базу поступила от самих работников Запорожской АЭС. В интервью BBC они рассказали, что вражеская техника стоит вплотную к строениям на территории станции, для того чтобы предотвратить ее уничтожение со стороны ВСУ. Таким образом, россияне используют критически важные объекты на ЗАЭС в качестве щита.

Напомним, что по данным украинской разведки российские военные 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС. Представители "Росатома" уже покинули станцию, а 19 августа оккупационные власти объявили на ЗАЭС "выходной".

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает, что действия оккупантов приближают техногенную катастрофу в Украине. Речь идет об угрозах РФ вывести в резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке станции.