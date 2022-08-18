Російські окупанти розміщують військову техніку всередині енергоблоків ЗАЕС (відео)

Ймовірно, російська техніка знаходиться на території машинного залу одного з енергоблоків. Такого висновку дійшли журналісти, помітивши на кадрах турбогенератор жовтого кольору.

У Мережі з'явилося відео, що підтверджує той факт, що російські окупаційні війська розмістили на території Запорізької АЕС військову техніку та боєприпаси. На відео, опублікованому в Telegram, можна побачити кілька одиниць військової техніки з характерним символом "Z", передає Фокус.

Імовірно, відео знято співробітником станції, який підійшов до ліфта однієї з будівель АЕС, і в цей момент у кадр потрапила військова техніка, розміщена всередині ангару.

Як повідомив у Twitter журналіст The New York Times Крістіан Тріберт, щонайменше п'ять явно російських військових вантажівок перебувають всередині машинного відділення одного з енергоблоків станції. Такого висновку він дійшов, помітивши в приміщенні турбогенератор жовтого кольору.

[ + – ] будинок з турбогенератором біля реактора ЗАЕС

[ + – ] турбогенератор енергоблоку ЗАЕС

[ + – ] енергоблок ЗАЕС

Видання The Insider 5 серпня опублікувало відео, на кадрах якого російські військові вантажівки заїжджають на територію АЕС та розвантажують якийсь вантаж. Джерела видання зазначають, що активність була помічена 2 серпня, коли колона вантажівок прибула на територію станції.

Вантажівки спочатку зупинилися між першим та другим енергоблоком, а пізніше частина техніки почала одна за одною заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку.

Інформація про те, що російські окупанти перетворили на військову базу, надійшла від самих працівників Запорізької АЕС. В інтерв'ю ВВС вони розповіли, що ворожа техніка стоїть впритул до будівель на території станції, щоб запобігти її знищенню з боку ЗСУ. Таким чином, росіяни використовують критично важливі об'єкти на ЗАЕС як щит.

Нагадаємо, що за даними української розвідки російські військові 19 серпня готують провокацію на Запорізькій АЕС. Представники "Росатому" вже покинули станцію, а 19 серпня окупаційна влада оголосила на ЗАЕС "вихідний".

Пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що дії окупантів наближають техногенну катастрофу в Україні. Йдеться про погрози РФ вивести в резерв 5-й та 6-й енергоблоки, що призведе до зупинки станції.