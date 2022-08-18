Провокация на ЗАЭС: оккупанты "повышают ставки" и готовят на станции теракт, — ГУР МО

По данным разведки, представители "Росатома" поспешно покинули станцию, а 19 августа оккупационные власти объявили на ЗАЭС "выходной".

Российские военные 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, на этот день оккупанты объявили "выходной", поэтому на станции будет находиться только оперативный персонал, а для остальных сотрудников доступ на АЭС будет закрыт.

По данным украинской разведки, представители госкорпорации "Росатом", которые в последнее время постоянно находились на ЗАЭС, в спешном порядке покинули станцию.

В ГУР МО полагают, что как раз то время, когда в Украину прибыл с визитом генсек ООН Антониу Гутерриш, россияне могут "повысить ставки" и устроить на станции теракт.

"По имеющейся информации становится ясно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", — говорится в сообщении.

Заявления Кремля

В то же время российская сторона заявила, что на Запорожской АЭС готовится провокация со стороны ВСУ. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что во время визита Гутерриша украинские военные могут ударить по станции, обвинив в этом случае Москву в создании техногенной катастрофы и ядерном терроризме.

"В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти", — сообщает ГУР МО.

Позиция президента Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В числе прочих глава государства обсудил с генсеком вопрос безопасности на Запорожской АЭС. Зеленский подчеркнул, что действия Москвы можно охарактеризовать как сознательный террор, который может иметь глобальные катастрофические последствия.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистам "Голос Америки" заявил что ВС РФ продолжают обстрелы Запорожской АЭС, пытаясь таким образом держать весь мир в заложниках. Министр подчеркнул, что удары по ЗАЭС — это провокация российских оккупантов и игра на "ядерных нервах" всего мира.