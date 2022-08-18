Ядерный шантаж РФ и депортация украинцев: что обсудили Зеленский и Гутерриш

Президент Украины и генсек ООН подробно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. По мнению главы государства, ООН должна обеспечить демилитаризацию этого объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом глава государства написал в Telegram.

Зеленский и Гутерриш договорились продолжить координацию в реализации зернового коридора.

"Обсудили возможные направления развития (зерновой сделки — ред.), вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", — указал президент Украины.

Отдельное внимание Зеленский и генсек ООН посвятили ядерному шантажу России на Запорожской АЭС.

"Сознательный террор агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", — заключил Зеленский.

Напомним, что 18 августа во Львов приехал президент Турции Реджеп Эрдоган. Ожидается трехсторонняя встреча президентов и генсека ООН, который прибыл во Львов задень до Эрдогана.

Генеральный секретарь ООН посещал Украину после начала полномасштабной войны с РФ. 28 апреля он приехал в Офис президента на встречу с Зеленским. Гуттериш бывал в Бородянке и видел разрушения, которые оставили российские оккупанты.

Гутерриш на открытии конференции по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке 2 августа заявил, что мир сейчас в шаге от ядерного уничтожения. Чтобы это случилось, хватит одного недопонимания или просчета.