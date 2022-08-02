"До сих пор нам везло": мир в шаге от ядерного уничтожения, — ООН

По словам Антониу Гутерриша, до сих пор человечеству невероятно везло. Но теперь достаточно малейшего недопонимания или просчета, чтобы геополитическая напряженность вылилась в ядерный конфликт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии нью-йоркской конференции, посвященной нераспространению ядерного оружия, заявил, что из-за текущих событий в мире ядерная угроза сегодня реальна как никогда прежде. Об этом сообщает The Guardian.

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По мнению генсека, из-за угроз, которые спровоцировала война в Украине, а также напряженности в азиатском и ближневосточном регионах, мир находится в шаге от ядерного уничтожения, для этого будет достаточно "одного лишь недопонимания, или просчета".

"До сих пор нам невероятно везло. Но удача — это не стратегия, также это не защита от геополитической напряженности, которая может вылиться в ядерный конфликт", — отметил Гутерриш.

По всему миру сейчас насчитывается порядка 13 тыс. единиц ядерных вооружений, подчеркнул он. Эта встреча, проходившая в нью-йоркской штаб-квартире ООН, неоднократно откладывалась из-за пандемии.

Основное внимание во время конференции было направлено в сторону России. После неспровоцированного и незаконного вторжения РФ в Украину представители Великобритании, США и Франции призвали российское руководство прекратить свою безответственную и опасную ядерную риторику и действия.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ соблюдает договоренности относительно соглашения по нераспространению ядерного оружия. Представители Кремля также придерживаются мнения о том, что в ядерной войне не может быть победителя.

Напомним, что искусственный интеллект показал, какой будет Россия будущего. Нейросеть рисует пугающие образы последствий ядерной катастрофы. Изображения, сгенерированные ИИ, показывают окровавленные толпы людей на площадях, также вырисовываются фигуры в одежде сотрудников спецслужб и столбы дыма, как после ракетных ударов.

Ранее Фокус сообщал, что нейросеть показала, какими будут последние селфи на Земле. Система DALL-E 2 на основе ИИ генерирует отчетливые изображения по пользовательским описаниям.