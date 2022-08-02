"Досі нам щастило": світ за крок від ядерного знищення, — ООН

За словами Антоніу Гутерреша, досі людству неймовірно щастило. Але тепер достатньо найменшого непорозуміння чи прорахунку, щоб геополітична напруга вилилася в ядерний конфлікт.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на відкритті нью-йоркської конференції, присвяченій нерозповсюдженню ядерної зброї, заявив, що через поточні події у світі ядерна загроза сьогодні реальна як ніколи раніше. Про це повідомляє The Guardian.

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На думку генсека, через загрози, які спровокувала війна в Україні, а також напруженість в азіатському та близькосхідному регіонах, світ перебуває за крок від ядерного знищення, для цього буде достатньо "одного лише нерозуміння, або прорахунку".

"Досі нам неймовірно щастило. Але удача — це не стратегія, також це не захист від геополітичної напруженості, який може вилитися в ядерний конфлікт", — зазначив Гутерреш.

У всьому світі зараз налічується приблизно 13 тис. одиниць ядерних озброєнь, наголосив він. Ця зустріч, що проходила у нью-йоркській штаб-квартирі ООН, неодноразово відкладалася через пандемію.

Основну увагу під час конференції було спрямовано у бік Росії. Після неспровокованого та незаконного вторгнення РФ в Україну представники Великої Британії, США та Франції закликали російське керівництво припинити свою безвідповідальну та небезпечну ядерну риторику та дії.

Зі свого боку, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ дотримується домовленостей щодо угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Представники Кремля також дотримуються думки, що в ядерній війні не може бути переможця.

Нагадаємо, що штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього. Нейромережа малює страшні образи наслідків ядерної катастрофи. Зображення, згенеровані ШІ, показують закривавлені натовпи людей на площах, також вимальовуються фігури в одязі співробітників спецслужб і стовпи диму, як після ракетних ударів.

Раніше Фокус повідомляв, що нейромережа показала, якими будуть останні селфі на Землі. Система DALL-E 2 на основі ШІ генерує чіткі зображення за описами користувача.