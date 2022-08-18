Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского: что в повестке дня (фото, видео)

Реджеп Эрдоган прилетел из Турции в польский город Жешув, а во Львов добрался наземным транспортом. Беседа президентов проходит во Дворце Потоцких.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов на встречу с украинскм коллегой Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Турецкий лидер прилетел в польский город Жешув, оттуда наземным транспортом он добрался до Львова. Эрдоган встретился "один на один" с Зеленским, переговоры проходят во Дворце Потоцких.

После этого, по информации журналистов, будет трехсторонняя встреча президентов и генсека ООН. Антониу Гутерриш приехал во Львов 17 августа.

После беседы пройдет пресс-конференция всех участников.

Эрдоган во Львове – что будут обсуждать

TRT Haber сообщил о примерной повестке встречи во Львове. Два президента обсудят возможность окончания войны с Россией дипломатическим путем и повышение функциональности зернового коридора.

Другие вопросы – провокации россиян на Запорожской АЭС, посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной и возврат Турции 2 самолетов A440M, которые до войны были в Украине, сообщил турецкий канал NTV.

Визит Эрдогана в Украину – кто приехал с президентом Турции

Anadolu отмечает, что турецкого лидера сопровождают несколько министров.

Львов посетили глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, министр обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш.

Эрдогана сопровождают ключевые военные фигуры – глава разведывательной организации Турции MIT Хакан Фидан и глава управления оборонпрома при администрации президента Исмаил Демир. Приехали чиновники президентской администрации – глава управления по связям Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын

В составе делегации – представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Реджеп Эрдоган был в Украине последний раз 3 февраля этого года. Президент Турции тогда говорил о "безответственных заявлениях о сценариях оккупации страны, которые истощают украинцев".

Отметим, что Турция 17 августа начала военную операцию в приграничных с Сирией районах. Турецкая армия борется с представителями "Рабочей партии Курдистана", которую считают террористами.

Financial Times ранее писала о возможности ввода санкций против Турции за помощь России в обходе ограничений Запада.