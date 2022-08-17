Генсек ООН приехал во Львов для встречи с Зеленским

Антониу Гутерреш в четверг встретится за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, приехал во Львов. Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций на странице в Твиттере.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом", — говорится в официальном сообщении.

Генсека ООН сфотографировали выходящим из белого легкового авто с синей эмблемой ООН. Его сопровождали женщина и темнокожий охранник.

Гуттериш был одет в повседневный темно-синий костюм и клетчатую рубашку. Он вез за собой небольшой чемодан на колесиках, на котором лежал темно-зеленый чехол для верхней одежды. Несмотря на то, что в военное время ношение медицинской маски в Украине необязательно, генсек ООН воспользовался ей.

Зачем генсек ООН приехал в Украину

Согласно сообщению администрации Эрдогана, турецкий лидер вместе с Владимиром Зеленским поднимут вопросы отношений между Украиной и Турцией.

Также сообщается, что перед тем как вернуться в Нью-Йорк, Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы посетит Объединенный координационный центр, созданный для реализации инициативы по предоставлению "зернового коридора".

Ожидается, что в пятницу Гуттериш также посетит Одессу, откуда возобновлен экспорт зерна по соглашению при посредничестве ООН.

Напомним, в Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главной темой визита Антониу Гутерриша 18 августа станет реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Также ожидается что, генсек обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.

Ранее Антониу Гутерреш уже посещал Украину. Так, 28 апреля генсек ООН с официальным визитом посетил президента Украины Владимира Зеленского. А перед этим он посетил Бородянку на Киевщене, которая оказалась практически полностью разрушенной во время российской оккупации.