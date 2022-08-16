Эрдоган приедет во Львов обсуждать прекращение войны в Украине, — СМИ

По информации журналистов, глава Турции намерен встретиться с Владимиром Зеленским и обговорить с ним "дипломатические шаги".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Львов 18 августа с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет турецкое издание CNN Turk со ссылкой на заявление управления коммуникаций главы государства.

По информации журналистов, во время встречи будут обсуждаться все аспекты турецко-украинских отношений.

Кроме того, во Львове ожидается проведение трехсторонней встречи с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем – путем активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", – уточняется в сообщении издания.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш посетит Украину по приглашению Владимира Зеленского. Главной темой его визита станет реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Также ожидается что, генсек обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.

Напомним, Турция подписала соглашение с РФ по закупке второго дивизиона ЗРС С-400. Контракт предусматривает не только поставку зенитно-ракетных систем, но и частичную локализацию производства в Турции.