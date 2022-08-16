Ердоган приїде до Львова обговорювати припинення війни в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, глава Туреччини має намір зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити з ним "дипломатичні кроки".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає Львів 18 серпня з одноденним робочим візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це пише турецьке видання CNN Turk із посиланням на заяву управління комунікацій глави держави.

За інформацією журналістів, під час зустрічі будуть обговорені всі аспекти турецько-українських відносин.

Окрім того, у Львові очікується проведення тристоронньої зустрічі за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом — шляхом активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки", — уточнюється у повідомленні видання.

Раніше стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну на запрошення Володимира Зеленського. Головною темою його візиту стане реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Також очікується, що генсек обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Туреччина підписала угоду з РФ щодо закупівлі другого дивізіону ЗРС С-400. Контракт передбачає не лише постачання зенітно-ракетних систем, а й часткову локалізацію виробництва у Туреччині.