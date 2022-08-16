Туреччина підписала угоду з РФ щодо закупівлі другого дивізіону ЗРС С-400

Контракт передбачає не лише постачання зенітно-ракетних систем, а й часткову локалізацію виробництва в Туреччині.

Глава Федеральної служби військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугаєв заявив, що було підписано контракт на постачання другого полку ЗРК С-400 в Туреччину. Про це передає "Коммерсантъ".

Контракт на постачання дивізіону зенітно-ракетного комплексу С-400 передбачає часткову локалізацію виробництва у Туреччині. Бугаєв також зазначив, що співпраця з турками в РФ йде згідно з усіма планами, незважаючи на "політичну обстановку".

Заяву про підписання контракту Бугаєв зробив на виставці Армія-2022. Він також заявив, що зараз немає підстав вважати, що якась країна здатна створити систему, яка б за своїми характеристиками могла б наблизитися до С-400 "Тріумф".

Контракт на постачання першого дивізіону С-400 було підписано в 2017 році. У відповідь США виключили Туреччину з програми з виробництва винищувача F-35 та ввели санкції. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Вашингтон запропонував передати С-400 українській армії у відповідь на зняття санкцій. Анкара пропозицію не прийняла.

С-400 — це російська зенітна система великого та середнього радіусу дії. Одна ЗРС забезпечує одночасний удар по 10 цілях. Радіус виявлення цілі — 600 км: а дальність ураження цілей до 400 км на висоті до 30-35 км. Призначений С-400 для знищення ракет, повітряних суден і навіть гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, 17 листопада 2021 року стало відомо, що РФ та Туреччина досягли угоди про спільно виробництво С-400. Проте подробиці угоди засекречено. 16 жовтня Туреччина вперше провела випробування російських С-400.