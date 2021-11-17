Деталі будуть закриті: РФ та Туреччина досягли угоди щодо спільного виробництва С-400

Туреччина вже закупила один полк ракетних комплексів, до кінця року очікується підписання контракту на ще одне постачання.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Росії Володимир Путін вирішили спільно виробляти систему ППО С-400. Про це повідомляє РІА.

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За досягнутими умовами, деталі виробництва не розголошуватимуться.

"Щодо виробництва компонентів для С-400 ми з російською стороною домовилися не робити поки що жодних заяв, не ділитися подробицями. Тому я зараз нічого про це говорити не буду", — заявив Ердоган.

При цьому в Міноборони Туреччини заявили, що комплекси вже залучені. За словами міністра оборони, С-400 використовуватимуться в потрібному місці та в потрібний час. Хулусі Акар також вкотре заявив, що претензії США є необґрунтованими. Також у 2021 році очікується підписання контракту на постачання С-400 в Туреччину.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу. Створений для ураження повітряних цілей – літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

Нагадаємо, 16 жовтня Туреччина вперше випробувала російські ЗРК С-400. А вже 14 грудня Штати ввели санкції проти Туреччини за купівлю С-400 та виключили їх із програми винищувача 5 покоління F-35.

Конгресмени заявляють, що Туреччині не можна продавати F-16, тому що вони поводяться, як вороги.