Детали будут закрыты: РФ и Турция достигли соглашения по совместному производству С-400

Турция уже закупила один полк ракетных комплексов, до конца года ожидается подписание контракта на еще одну поставку.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин решили совместно производить систему ПВО С-400. Об этом сообщает РИА.

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По достигнутым условиям, детали производства не будут разглашаться.

"Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями. Поэтому я сейчас ничего об этом говорить не буду", — заявил Эрдоган.

При этом в Минобороны Турции заявили, что комплексы уже задействуются. По словам министра обороны, С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время. Хулуси Акар также в очередной раз заявил, что претензии США необоснованные. Также в 2021 году ожидается подписание контракта на поставку С-400 в Турцию.

[ + – ] C-400 Фото: Youtube

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.

Напомним, 16 октября Турция впервые испытала российские ЗРК С-400. А уже 14 декабря Штаты ввели санкции против Турции за покупку С-400 и исключили их из программы истребителя 5 поколения F-35.

Конгрессмены заявляют, что Турции нельзя продавать F-16 потому что они ведут себя как враги.