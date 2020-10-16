Испытания проходили в течение четырех дней, у побережья Черного моря.

Турция впервые провела испытания купленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом пишет Военное обозрение со ссылкой греческое издание Ekathimerini.

Сообщается, что испытания проходили в течение четырех дней, у побережья Черного моря, в районе Синопа. Турецкие военные попытались обнаружить воздушные суда и другие потенциальные воздушные цели.

Вооруженные силы Турции перебросили ЗРК С-400 на черноморское побережье несколько дней назад.

Греческая сторона опасалась, что турки будут пытаться обнаружить греческие самолёты, так как учения проходили всего в 900 км от воздушного пространства Греции.

Telegram-канал Милитарист сообщил о пуске ракеты ЗРС С-400 из района Синопа.

Произведен первый боевой пуск ЗУР комплекса С-400 на территории Турции, – говорится в сообщении.

Пуск ракеты ЗРС С-400 из района Синопа

ЗРК С-400 предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8км/с на высоте от нескольких метров до нескольких десятков километров.