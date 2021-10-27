Ведут себя как враги: конгрессмены призвали Байдена не продавать Турции F-16 (фото)

Конгрессмены Палаты представителей считают, что Штаты не могут себе позволить поставлять туркам любое современное оборудование после покупки российских С-400.

Конгрессмены демократы, и республиканцы призвали администрацию Джо Байдена не продавать Турции истребители F-16 из-за покупки С-400. Об этом сообщает Reuters.

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В письме 11 членов Палаты представителей выразили глубокую озабоченность недавними сообщениями о том, что Турция может приобрести 40 новых F-16 и 80 комплектов модернизации для существующих истребителей. Указывается, что приобретение Турцией российской системы ПРО С-400 подобно поведению врагу, хоть по договору они и союзники.

"Мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник", — указывается в письме.

[ + – ] Письмо конгрессменов

Подчеркивается, что США сейчас не могут себе позволить поставлять какое-либо современное военное оборудование турецкому правительству. В случае необходимости, Конгресс заблокируют любой подобный экспорт.

Документ подготовили представителем от демократов Кэролайн Мэлони и республиканцем Николь Маллиотакисом.

В 2019 году Трамп исключил Турцию из программы покупки истребителей 5 поколения Lockheed Martin за приобретение российских противоракетных систем. Как пишут в издании, партнерство между США и Турцией за последние 5 лет сильно изменилось: разногласие по Сирии, сближение Анкары и Москвы, военно-морские амбиции Турции в Средиземноморье, обвинения США против госбанка Турции.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что США предлагают вернуть 1,4 млрд Турции устаревшими F-16. Турция решила приобрести еще комплекс "С-400" в связи с отказом Вашингтона передать Анкаре американские системы ПРО Patriot. Также по словам Эрдогана, Турция точно купит второй полк ракетных комплексов С-400.