"Нет никаких сомнений": Турция снова закупит у России ЗРК С-400

За покупку первой партии комплекса, США ввели санкции против Анкары и убрали их из программы по передаче истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что они точно купят второй полк ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА.

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"Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности", — заявил президент.

Он добавил, что детали закупки он обсудит с Путин во время своей следующей поездки в Россию, он уже предварительно обсудил вопрос в телефонном режиме с российским президентом.

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.

Максимальная дальность поражения — 380 км. Масса ракеты — 2,6 тонны, а скорость полета — 1190 метров в секунду.

Отметим, что первый полк российских комплексов был закуплен в 2017 году, а сами С-400 были поставлены в 2019 году. Это вызвало критику и санкции со стороны США, так как Турция является членом НАТО. Штаты убрали Турцию из программы получения истребителей 5 поколения F-35.

Напомним, 16 октября Турция впервые испытала российские ЗРК С-400. А уже 14 декабря Штаты ввели санкции против Турции за покупку С-400.