"Немає ніяких сумнівів": Туреччина знову закупить у Росії ЗРК С-400

За покупку першої партії комплексу США ввели санкції проти Анкари і прибрали їх із програми з передачі винищувачів F-35.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вони точно куплять другий полк ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РІА.

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"Щодо покупки в Росії другого пакету С-400 у нас немає ніяких сумнівів. Ми з Росією робимо багато кроків, будь це С-400 або інші теми в сфері оборонної промисловості", — заявив президент.

Він додав, що деталі закупівлі він обговорить із Путіним під час своєї наступної поїздки в Росію, він уже попередньо обговорив питання в телефонному режимі з російським президентом.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого і середнього радіусу. Створений для ураження повітряних цілей — літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

Максимальна дальність ураження — 380 км. Маса ракети — 2,6 тонни, а швидкість польоту — 1190 метрів за секунду.

Відзначимо, що перший полк російських комплексів був закуплений у 2017 році, а самі С-400 були поставлені в 2019 році. Це викликало критику і санкції з боку США, оскільки Туреччина є членом НАТО. Штати прибрали Туреччину з програми отримання винищувачів 5 покоління F-35.

Нагадаємо, 16 жовтня Туреччина вперше випробувала російські ЗРК С-400. А вже 14 грудня Штати ввели санкції проти Туреччини за покупку С-400.