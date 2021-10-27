Поводяться як вороги: конгресмени закликали Байдена не продавати Туреччині F-16 (фото)

Конгресмени Палати представників вважають, що Штати не можуть собі дозволити постачати туркам будь-яке сучасне обладнання після покупки російських С-400.

Конгресмени демократи, і республіканці закликали адміністрацію Джо Байдена не продавати Туреччині винищувачі F-16 через покупку С-400. Про це повідомляє Reuters.

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У листі 11 членів Палати представників висловили глибоке занепокоєння нещодавніми повідомленнями про те, що Туреччина може придбати 40 нових F-16 та 80 комплектів модернізації для наявних винищувачів. Вказується, що придбання Туреччиною російської системи ПРО С-400 подібне до поведінки ворога, хоч за договором вони союзники.

"Ми не можемо дозволити собі поставити під загрозу нашу національну безпеку, відправивши літаки американського виробництва союзникові за договором, який продовжує поводитися як противник", — зазначається у листі.

[ + – ] Лист конгресменів

Наголошується, що США зараз не можуть собі дозволити постачати якесь сучасне військове обладнання турецькому уряду. У разі потреби Конгрес заблокують будь-який подібний експорт.

Документ підготували представником від демократів Керолайн Мелоні та республіканцем Ніколь Малліотакіс.

У 2019 році Трамп виключив Туреччину із програми закупівлі винищувачів 5 покоління Lockheed Martin за придбання російських протиракетних систем. Як пишуть у виданні, партнерство між США та Туреччиною за останні 5 років сильно змінилося: розбіжності щодо Сирії, зближення Анкари та Москви, військово-морські амбіції Туреччини у Середземномор'ї, звинувачення США проти держбанку Туреччини.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлася інформація, що США пропонують повернути 1,4 млрд Туреччини застарілими F-16. Туреччина вирішила придбати комплекс "С-400" у зв'язку з відмовою Вашингтона передати Анкарі американські системи ПРО Patriot. Також, за словами Ердогана, Туреччина точно купить другий полк ракетних комплексів С-400.