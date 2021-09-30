Ердоган розповів про причини покупки Туреччиною російських "С-400"

Президент Туреччини стверджує, що проти покупки російських ЗРК не заперечували ні Дональд Трамп, ні Єнс Столтенберг.

Туреччина прийняла рішення про придбання російських зенітно-ракетних комплексів "С-400" у зв'язку з відмовою Вашингтона передати Анкарі американські системи ППО Patriot, повідомив у інтерв'ю New York Times президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

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"Якби американці продали Туреччині систему ПРО Patriot, нам би не довелося купувати С-400", — сказав він.

Турецький лідер переконаний у тому, що покупка Туреччиною російських "С-400" не завдала ніякої шкоди альянсу НАТО.

Також Ердоган нагадав, що під час покупки Туреччиною російських ЗРК підтвердили право цієї країни самостійно вибирати постачальників озброєнь і тодішній американський президент Дональд Трамп, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми маємо право зміцнювати свою оборону на власний розсуд", — заявив Ердоган, додавши при цьому, що відносини Туреччини та США, як і раніше, мають дуже важливий характер.

"Туреччина має давні зв'язки з США. Їх потрібно зберегти та зміцнити", — підсумував президент Туреччини.

Нагадаємо, у кінці серпня Реджеп Ердоган повідомив, що Туреччина напевно купить у Росії другий полк ракетних комплексів С-400.

Раніше президент Туреччини заявляв, що Туреччина не питатиме ні в кого дозволу на покупку озброєння.

Фокус повідомляв, що Туреччина підписала контракт на поставку російських ЗРК С-400 у 2017 році й інтегрувала їх у свою систему оборони. Через це влада США ввела проти Туреччини санкції, які почали діяти з 2021 року.

Вперше Туреччина випробувала російські С-400 у жовтні 2020 року, тим самим викликавши осуд із боку Пентагону.

Згідно з даними з відкритих джерел, зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" здатний знищувати цілі повітряного нападу, в тому числі балістичні ракети. При цьому дальність виявлення становить до 600 км, а радіус зони прикриття — 400 км.