Эрдоган рассказал о причинах покупки Турцией российских "С-400"

Президент Турции утверждает, что против покупки российских ЗРК не возражали ни Дональд Трамп, ни Йенс Столтенберг.

Турция приняла решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов "С-400" в связи с отказом Вашингтона передать Анкаре американские системы ПВО Patriot, сообщил в интервью New York Times президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Если бы американцы продали Турции систему ПРО "Patriot", нам бы не пришлось покупать С-400", – сказал он.

Турецкий лидер убежден в том, что покупка Турцией российских "С-400" не нанесла никакого ущерба альянсу НАТО.

Также Эрдоган напомнил, что во время покупки Турцией российских ЗРК подтвердили право этой страны самостоятельно выбирать поставщиков вооружений и тогдашний американский президент Дональд Трамп, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы вправе укреплять свою оборону по собственному усмотрению", – заявил Эрдоган, добавив при этом, что отношения Турции и США по-прежнему имеют очень важный характер.

"Турция имеет давние связи с США. Их нужно сохранить и укрепить", – подытожил президент Турции.

Напомним, в конце августа Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция наверняка купит у России второй полк ракетных комплексов С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Турция не будет спрашивать ни у кого разрешения на покупку вооружения.

Фокус сообщал, что Турция подписала контракт на поставку российских ЗРК С-400 в 2017 году и интегрировала их в свою систему обороны. Из-за этого власти США ввели против Турции санкции, которые начали действовать с 2021 года.

Впервые Турция испытала российские С-400 в октябре 2020 года, тем самым вызвав осуждение со стороны Пентагона.

Согласно данным из открытых источников, зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" способен уничтожать цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. При этом дальность обнаружения составляет до 600 км, а радиус зоны прикрытия — 400 км.