Несмотря на санкции США. Турция ведет переговоры о покупке второй партии российских С-400

Решение Анкары не будет зависеть от позиции администрации Байдена.

В конце месяца ожидается новый раунд переговоров касательно второй партии, — сообщает "Укринформ".

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что решение о покупке будет принимать Турция. Страна не будет спрашивать ни у кого разрешения на покупку вооружения. Как член НАТО, турецкая республика не позволит, чтобы кто-то вместо нее определял ее курс.

"Мы не знаем, как отреагирует администрация Байдена. Но имею надежду, что Джо Байден, после вступление на должность президента США, сделает более позитивные шаги в адрес Турции и противоречия будут устранены", — заявил президент Турции.

ЗРК С-400 – российский зенитно-ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия. Производится с 2007 года по нынешнее время.

Напомним, что Турция в 2017 году подписала контракт на поставку российских ЗРК С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Из-за этого власти Соединенных Штатов ввели санкции против Турции. С нынешнего года санкции начали действовать. По мнению Трампа, контракт противоречит принципам НАТО. Турция впервые испытала их в октябре 2020, вызвав осуждение со стороны Пентагона. В конце августа того же года, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что контракт с Анкарой на дополнительную партию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

Турция заявляла, что была вынуждена купить российскую систему, потому что США отказались продавать ей комплексы Patriot.