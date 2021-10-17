Туреччина вклала $1,4 млрд у програму F-35. США пропонують повернути гроші застарілими F-16

Президент Туреччини заявив, що американці пропонують компенсацію за угоду, яка раніше не відбулася. За його словами, нові літаки зміцнять обороноздатність країни. Але відносини між країнами залишаються напруженими.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив у неділю, що США запропонували віддати Туреччині винищувачі F-16 замість укладених коштів в угоду щодо літаків F-35, із якої Туреччину виключили після покупки систем протиракетної оборони у Росії, повідомляє Reuters.

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Виступаючи перед журналістами перед від'їздом у Західну Африку, Ердоган сказав, що Туреччина хоче повернути свої інвестиції в програму F-35 і що переговори з цього питання тривають.

"Ми заплатили 1,4 мільярда доларів за F-35, і США зробили таку пропозицію в обмін на ці платежі", — сказав Ердоган.

"З огляду на це (пропозиція — Фокус), ми говоримо, що робитимемо всі необхідні кроки, щоб забезпечити обороноздатність країни", — заявив Ердоган, додавши, що нові F-16 сприятимуть розвитку турецьких ВПС.

Вартість одного F-16 сучасної модифікації оцінюється приблизно в 30 млн доларів. Раніше цього місяця Туреччина звернулася до США із запитом про покупку 40 винищувачів F-16 і майже 80 комплектів для модернізації існуючих бойових літаків.

Анкара замовила понад 100 винищувачів F-35, але США виключили Туреччину з програми у 2019 році після придбання останньою системи ППО С-400 у Росії.

[ + – ] Винищувач F-35 Фото: trump-elections

Туреччина вирішила придбати ще комплекс "С-400" у зв'язку з відмовою Вашингтона передати Анкарі американські системи ПРО Patriot.

Багаторічне партнерство між союзниками в НАТО переживає не найкращі часи останні 5 років через розбіжності щодо Сирії, зв'язки Анкари з Москвою та її військово-морські амбіції в східному Середземномор'ї.

Купівля Туреччиною комплексів С-400 стала причиною санкцій США. У грудні 2020 року Вашингтон уніс у чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.

З тих пір США неодноразово застерігали Туреччину від подальших покупок російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара й далі має намір купити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити розрив із Вашингтоном.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина точно купить другий полк ракетних комплексів С-400 у Росії.

Запит на покупку 40 винищувачів F-16 може не знайти підтримки в Конгресі. Там в останні роки ставлення до Туреччини різко погіршилося. Обидві партії підштовхують адміністрацію Байдена до подальшого тиску на Анкару у зв'язку з покупкою російського зброї.

Анкара заявила, що сподівається на поліпшення відносин зі Штатами за президента Джо Байдена.

Винищувач F-16

Технічні характеристики

Екіпаж: 1 пілот

Максимальна злітна маса: 21 772 кг

Максимальна швидкість: 2120 км/год

Практична стеля: 15, 240 м

Скоропідйомність: 275 м/с

Винищувач F-35

Технічні характеристики F-35А

Екіпаж: 1 пілот

Максимальна злітна маса: близько 29 100 кг

Максимальна швидкість: 1930 км/год

Практична стеля: 18, 200 м

Скоропідйомність: 240 м/с

Вертикальний зліт і посадка (F-35B)

технологія стелс

Нагадуємо, що Туреччина застерігає Грецію від гонки озброєнь. Греція активно зміцнює свою армію, закуповуючи озброєння у Франції. У Туреччині такі дії вважають нагнітанням напруженості.