Турция вложила $1,4 млрд в программу F-35. США предлагают вернуть деньги устаревшими F-16

Президент Турции заявил, что американцы предлагают компенсацию за несостоявшуюся ранее сделку. По его словам, новые самолеты укрепят обороноспособность страны. Но отношения между странами остаются напряженными.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили отдать Турции истребители F-16 взамен вложенных средств в сделку по самолетам F-35, из которой Турцию исключили после покупки систем противоракетной обороны у России, сообщает Reuters.

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Выступая перед журналистами перед отъездом в Западную Африку, Эрдоган сказал, что Турция хочет вернуть свои инвестиции в программу F-35 и что переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов за F-35, и США сделали такое предложение в обмен на эти платежи", — сказал Эрдоган.

"Учитывая это (предложение — Фокус), мы говорим, что примем все необходимые шаги, чтобы обеспечить обороноспособность страны", — заявил Эрдоган, добавив, что новые F-16 посодействуют развитию турецких ВВС.

Стоимость одного F-16 современной модификации оценивается в примерно в 30 млн долларов. Ранее в этом месяце Турция обратилась к США с запросом о покупке 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Анкара заказала более 100 истребителей F-35, но США исключили Турцию из программы в 2019 году после приобретения последней системы ПВО С-400 у России.

[ + – ] Истребитель F-35 Фото: BBC

Турция решила приобрести еще комплекс "С-400" в связи с отказом Вашингтона передать Анкаре американские системы ПРО Patriot.

Многолетнее партнерство между союзниками по НАТО переживает не лучшие времена в последние 5 лет из-за разногласий относительно Сирии, связей Анкары с Москвой и ее военно-морских амбиций в восточном Средиземноморье.

Покупка Турцией комплексов С-400 стала причиной санкций США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в черный список Управление оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и трех других сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших покупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена купить вторую партию С-400 у России, что может усугубить разрыв с Вашингтоном.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция точно купит второй полк ракетных комплексов С-400 у России.

Запрос на покупку 40 истребителей F-16 может не найти поддержки в Конгрессе. Там в последние годы отношение к Турции резко ухудшилось. Обе партии подталкивают администрацию Байдена к дальнейшему давлению на Анкару, в связи с покупкой российского оружия.

Анкара заявила, что надеется на улучшение отношений с Штатами при президенте Джо Байдене.

Истребитель F-16

Технические характеристики

Экипаж: 1 пилот

Максимальная взлетная масса: 21 772 кг

Максимальная скорость: 2120 км/ч

Практический потолок: 15 240 м

Скороподъемность: 275 м/с

Истребитель F-35

Технические характеристики F-35А

Экипаж: 1 пилот

Максимальная взлетная масса: около 29 100 кг

Максимальная скорость: 1930 км/ч

Практический потолок: 18 200 м

Скороподъемность: 240 м/с

Вертикальный взлет и посадка

Технология стелс

Напоминаем, что Турция предостерегает Грецию от гонки вооружений. Греция активно укрепляет свою армию, закупая вооружение у Франции. В Турции такие действия считают нагнетанием напряженности.