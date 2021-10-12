Турция предостерегает Грецию от гонки вооружений: что происходит между двумя странами (фото)

Греция активно укрепляет свою армию, закупая вооружения у Франции и заключая с ними договор об обороне. В Турции такие действия считают нагнетанием напряженности.

Последние несколько недель отношения между Турцией и Грецией начали накаляться. Для этого существует несколько причин, которые сподвигли Грецию закупать военные корабли и истребители, а Турцию перекрывать море для проведения учений. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

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Причины и истоки обострения отношений между Грецией и Турцией

Греция и Турция — это две страны-члена НАТО, имеющие неразрешенный конфликт на Кипре. В 1975 году Турция создала на территории Кипра Турецкую Республику Северного Кипра. Ее независимость признала только Турция. Сам конфликт начался спустя 3 года после обретения независимости острова от Великобритании в 1960 году. Гарантом независимости является Греция, Британия и Турция. На острове живут этнические греки и турки.

Также между двумя странами существуют споры о территории Эгейского моря и воздушного пространства над ним.

Позиция Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар предостерегает греков от гонки вооружений. По его мнению, греческие политики нагнетают напряженность закупкой вооружения.

"Вы не можете получить преимущество против Турции такими попытками, откажитесь от этих усилий… Это ухудшает экономику из-за расточительных расходов из-за любви к вооружению и нацелено на благосостояние греческого народа. Разумные люди в Греции должны это увидеть… Мы приняли все меры предосторожности против этого, и мы их принимаем. Мы весьма решительны и конкурентоспособны в этом отношении", — заявил Акар.

Также министр обороны напомнил ситуацию с их судном Oruc Reis, которое в 2020 году проводило исследования на шельфе Кипра. ЕС за это наложили санкции против Турции.

Ныне Турция проводит военные учения, перекрыв значительную часть Эгейского моря рядом с Афинами.

[ + – ] Область перекрытого моря для учений Фото: Daily Sabah

Позиция Греции

Греция усиливает свою военную мощь. Они закупают три французские фрегата и 6 истребителей Rafale. В перспективе армия Греции может получить еще три корвета и один фрегат. Это может изменить баланс в Эгейском море, где есть территориальные споры.

[ + – ] Rafale Фото: Википедия [ + – ] Фрегат FDI HN

Также Греция подписала оборонное соглашение с Францией, что по мнению турецкой стороны, имеет негативное влияние на все НАТО. Помимо закупок французского вооружения и подписания соглашения по совместной обороне, греки укрепляют отношения с Вашингтоном. Соединенные штаты перебросят 15 истребителей F-15E Strike Eagle для учений в Греции.

С весны 2019 года турецкие корабли регулярно входят в кипрские территориальные воды и осуществляют незаконные геологоразведочные работы. Греция ответила на это патрулированием военных кораблей в море. В 2020 году греческие ВМС повредили оборудование турков на корабле Oruc Reis.

Напомним, 23 февраля греческие истребители опасно приблизились к турецкому судну, которое занималось исследовательской работой в международных водах Эгейского моря.