Истребители Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому судну

В Минобороны Турции назвали приближение греческих самолетов "очередной провокацией".

Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому cудну TCG Çeşme, которое занималось исследовательской работой в международных водах в северной части Эгейского моря.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что один из четырех истребителей, находясь на расстоянии в 2 морские мили от турецкого судна, задействовал дипольные отражатели (одно из средств радиоэлектронного подавления, – ред.).

В Минобороны Турции сообщили, что в соответствии с утвержденным планом турецкое судно проводит работы на севере Эгейского моря до 2 марта.

Кроме того, глава Минобороны Турции назвал опасное приближение самолетов ВВС Греции к турецкому судну "очередной провокацией".

По его словам, позиция Анкары по вопросу "провокаций" греческой стороны предельно ясна.

"Наша реакция и дальнейшие шаги очевидны. Пусть никто в этом не сомневается", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

В свою очередь греческая сторона опровергает информацию о якобы атаке F-16 на турецкое судно, сообщает Stoxos.

Стоит отметить, что недавно Турция объявила, что с 25 февраля по 7 марта проведет крупномасштабные военно-морские учения в Средиземном и Эгейском море. В учебных маневрах "Голубая родина-2021" примут участие также сухопутные войска и военно-воздушные силы Турции.