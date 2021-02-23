Винищувачі Греції наблизилися на небезпечну відстань до турецького судна

У Міноборони Туреччини назвали наближення грецьких літаків "черговою провокацією".

Чотири винищувачі F-16 ВПС Греції наблизилися на небезпечну відстань до турецького Судно TCG Çeşme, яке займалося дослідницькою роботою в міжнародних водах у північній частині Егейського моря.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.

Зазначається, що один із чотирьох винищувачів, перебуваючи на відстані 2 морські милі від турецького судна, використав дипольні відбивачі (один із засобів радіоелектронного придушення, — ред.).

У Міноборони Туреччини повідомили, що відповідно до затвердженого плану турецьке судно проводить роботи на півночі Егейського моря до 2 березня.

Крім того, глава Міноборони Туреччини назвав небезпечне наближення літаків ВПС Греції до турецького судна "черговою провокацією".

За його словами, позиція Анкари з питання "провокацій" грецької сторони гранично зрозуміла.

"Наша реакція та подальші кроки очевидні. Нехай ніхто в цьому не сумнівається", — підкреслив глава оборонного відомства.

Зі свого боку, грецька сторона спростовує інформацію про нібито атаку F-16 на турецьке судно, повідомляє Stoxos.

Варто зазначити, що нещодавно Туреччина оголосила, що з 25 лютого по 7 березня проведе масштабні військово-морські навчання в Середземному й Егейському морі. У навчальних маневрах "Блакитна батьківщина-2021" візьмуть участь також сухопутні війська та військово-повітряні сили Туреччини.