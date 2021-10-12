Туреччина застерігає Грецію від гонки озброєнь: що відбувається між двома країнами (фото)

Греція активно зміцнює свою армію, закуповуючи озброєння у Франції та укладаючи з ними договір про оборону. У Туреччині такі дії вважають нагнітанням напруженості.

Останні кілька тижнів відносини між Туреччиною і Грецією почали розпалюватися. Для цього існує кілька причин, які спонукали Грецію закуповувати військові кораблі та винищувачі, а Туреччину перекривати море для проведення навчань. Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

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Причини і витоки загострення відносин між Грецією і Туреччиною

Греція і Туреччина — це дві країни-члени НАТО, які мають недозволений конфлікт на Кіпрі. У 1975 році Туреччина створила на території Кіпру Турецьку Республіку Північного Кіпру. Її незалежність визнала тільки Туреччина. Сам конфлікт почався через 3 роки після здобуття незалежності острова від Великобританії в 1960 році. Гарантом незалежності є Греція, Великобританія і Туреччина. На острові живуть етнічні греки і турки.

Також між двома країнами існують суперечки про територію Егейського моря і повітряного простору над ним.

Позиція Туреччини

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар застерігає греків від гонки озброєнь. На його думку, грецькі політики нагнітають напруженість закупівлею озброєння.

"Ви не можете отримати перевагу проти Туреччини такими спробами, відмовтеся від цих зусиль... Це погіршує економіку через марнотратні витрати через любов до озброєння і націлене на добробут грецького народу. Розумні люди в Греції повинні це побачити... Ми вжили всіх заходів обережності проти цього, і ми їх вживаємо. Ми дуже рішучі та конкурентоспроможні в цьому плані", — заявив Акар.

Також міністр оборони нагадав ситуацію з їхнім судном Oruc Reis, яке в 2020 році проводило дослідження на шельфі Кіпру. ЄС за це наклали санкції проти Туреччини.

Нині Туреччина проводить військові навчання, перекривши значну частину Егейського моря поруч з Афінами.

[ + – ] Ділянка перекритого моря для навчань Фото: Daily Sabah

Позиція Греції

Греція посилює свою військову міць. Вони закуповують три французькі фрегати і 6 винищувачів Rafale. У перспективі армія Греції може отримати ще три корвети й один фрегат. Це може змінити баланс в Егейському морі, де є територіальні суперечки.

[ + – ] Rafale Фото: Вiкiпедiя [ + – ] Фрегат FDI HN

Також Греція підписала оборонну угоду з Францією, що на думку турецької сторони, має негативний вплив на все НАТО. Крім закупівель французького озброєння і підписання угоди про спільну оборону, греки зміцнюють відносини з Вашингтоном. Сполучені штати перекинуть 15 винищувачів F-15E Strike Eagle для навчань у Греції.

З весни 2019 року турецькі кораблі регулярно входять в кіпрські територіальні води і здійснюють незаконні геологорозвідувальні роботи. Греція відповіла на це патрулюванням військових кораблів у морі. У 2020 році грецькі ВМС пошкодили обладнання турків на кораблі Oruc Reis.

Нагадаємо, 23 лютого грецькі винищувачі небезпечно наблизилися до турецького судна, яке займалося дослідницькою роботою в міжнародних водах Егейського моря.