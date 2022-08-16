Турция подписала соглашение с РФ по закупке второго дивизиона ЗРС С-400

Контракт предусматривает не только поставку зенитно-ракетных систем, но и частичную локализацию производства в Турции.

Глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ Дмитрий Шугаев заявил, что был подписан контракт на поставку второго полка ЗРК С-400 в Турцию. Об этом передает "Коммерсантъ".

Контракт на поставку дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 предусматривает частичную локализацию производства в Турции. Бугаев также отметил, что сотрудничество с турками у РФ идет согласно всем планам, несмотря на "политическую обстановку".

Заявление о подписании контракта Бугаев сделал на выставке "Армия-2022". Он также заявил, что сейчас нет оснований полагать, что какая-либо страна способна создать систему, которая бы по своим характеристиками могла бы приблизиться к С-400 "Триумф".

Контракт на поставку первого дивизиона С-400 был подписан в 2017 году. В ответ США исключили Турцию из программы по производству истребителя F-35 и ввела санкции. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вашингтон предложил передать С-400 украинской армии в ответ на снятие санкций. Анкара предложение не приняла.

С-400 — это российская зенитная система большого и среднего радиуса действия. Одна ЗРС обеспечивает одновременный удар по 10 целям. Радиус обнаружение цели — 600 км: а дальность поражения целей до 400 км на высоте до 30-35 км. Предназначен С-400 для уничтожения ракет, воздушных суден и даже гиперзвуковых ракет.

Напомним, 17 ноября 2021 года стало известно, что РФ и Турция достигли соглашения о совместно производстве С-400. Однако подробности соглашения засекречены. 16 октября Турция впервые провела испытания российских С-400.