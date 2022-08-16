Генсек ООН посетит Украину по приглашению Владимира Зеленского

Главной темой визита Антониу Гутерриша 18 августа станет реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Также ожидается что, генсек обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа прибудет во Львов по приглашению президента Украины Владимира Зелинского. Генсек примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером, сообщает пресс-служба секретариата ООН.

После встречи во Львове на следующий день, 19 августа, Гутерриш отправится в Одессу, где посетит один из трех портов, используемых в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю.

Как сообщил во время брифинга представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, главной целью визита генсека в Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия. Кроме того ожидается, что будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела территории колонии для военнопленных в Еленовке.

Также сообщается, что перед тем как вернуться в Нью-Йорк, Гутерриш отправится в Стамбул, чтобы посетит Объединенный координационный центр, созданный для реализации инициативы по предоставлению "зернового коридора".

"Как вы все помните, эта инициатива является частью сделки, которая также включает содействие экспорту российского зерна и удобрений на мировой рынок.", — отметил Дюжжарик.

Ранее Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. В ходе пресс-конференции в Японии он заявил, что любой удар по атомной электростанции является самоубийством. По его словам, ООН полностью поддерживает идею направить миссию МАГАТЭ для урегулирования ситуации на ЗАЭС.

В свою очередь пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в последнее время в адрес организации звучит критика относительно того, что ООН якобы заблокировала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В связи с этим Дюжаррик отметил, что организация не имеет полномочий блокировать или отменять решения МАГАТЭ. Более того ООН готова поддержать миссию на ЗАЭС и предоставить ей логистику и безопасность в Украине.