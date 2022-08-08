"Это самоубийство": генсек ООН отреагировал на атаки ВС РФ по Запорожской АЭС

Антониу Гуттериш повторил свой мэседж о том, что ООН полностью поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации.

Обстрелы Запорожской АЭС, которые совершают сейчас российские военные, — самоубийство. Такое заявление сделал секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Японии 8 августа.

"Любая атака на атомную электростанцию — это самоубийство. Я надеюсь, что эти нападения прекратятся, и в то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции", — сказал Гуттериш.

Заметим, что в своей речи, с которой генсек ООН выступил на мероприятии по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, он не возложил прямой ответственности на РФ за обстрелы атомной электростанции.

Комментируя ситуацию, которая по вине россиян сложилась в городе Энергодаре на одной из самых больших атомных электростанций, Гуттериш повторил свой мэседж о том, что ООН полностью поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации.

Гутерриш также отметил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми.

Напомним, российские военные угрожают взорвать Запорожскую АЭС. Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВС РФ заминировали объекты Запорожской АЭС на случай контрнаступления украинской армии. В ГУР Минобороны подтвердили данные журналистов и заявили, что российские оккупанты целенаправленно прибегают к тактике террора, угрожая возможной ядерной катастрофой.