"Це самогубство": генсек ООН відреагував на атаки ЗС РФ щодо Запорізької АЕС

Антоніу Гутерреш повторив свій меседж про те, що ООН повністю підтримує МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації.

Обстріли Запорізької АЕС, які зараз здійснюють російські військові, — самогубство. Таку заяву зробив секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції у Японії 8 серпня.

"Будь-яка атака на атомну електростанцію — це самогубство. Я сподіваюся, що ці напади припиняться, і водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції", — сказав Гутерреш.

Зауважимо, що у своїй промові, з якою генсек ООН виступив на заході з нагоди 77-х роковин атомного бомбардування Хіросіми, він не поклав прямої відповідальності на РФ за обстріл атомної електростанції.

Коментуючи ситуацію, яка з вини росіян склалася в місті Енергодарі на одній із найбільших атомних електростанцій, Гутерреш повторив свій меседж про те, що ООН повністю підтримує МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації.

Гутерреш також зазначив, що ризик ядерної конфронтації повернувся через десятиліття і закликав ядерні держави взяти на себе зобов'язання не застосовувати зброю першими.

Нагадаємо, російські військові погрожують підірвати Запорізьку АЕС. Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗС РФ замінували об'єкти Запорізької АЕС на випадок контрнаступу української армії. У ГУР Міноборони підтвердили дані журналістів і заявили, що російські окупанти цілеспрямовано вдаються до тактики терору, погрожуючи можливою ядерною катастрофою.