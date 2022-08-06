Готуються до контрнаступу: мінуючи АЕС, росіяни вдаються до тактики терору, — ГУР

За словами представника військової розвідки, мінування об'єктів критичної інфраструктури в Енергодарі та Херсоні говорить про те, що окупанти беруть на озброєння улюблену тактику терору і "випаленої землі".

Росіяни завозять зброю, техніку та вибухівку на територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Є підтвердження інформації про мінування російськими окупаційними військами енергоблоків. Зрозуміло, що це ядерний шантаж, що це величезна загроза, — сказав Юсов. — Сьогодні весь світ, як Україна, має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різних сценаріїв, один із яких, можливо, в голові божевільного диктатора — це повторення вже "ядерної Оленівки". Тому так, це загальносвітова справа".

За словами представника ГУР, останніми днями спостерігаються артобстріли російськими військами атомної станції в Енергодарі. Росіяни звинувачують у цьому ЗСУ.

"Якщо це не так, якщо це не відповідає дійсності, росіяни мають можливість продемонструвати жест доброї волі і передати контроль за атомною станцією нехай не українській армії, а міжнародній комісії та МАГАТЕ, — зазначив Андрій Юсов. — Відійти звідти і не використовувати ні українських громадян, ні працівників станції як живий щит, не використовувати нашу станцію як смітник для зберігання власної вибухівки та зброї, тоді ми зможемо говорити про щось інше, сьогодні це тільки ядерний терор, на який Україна належним чином реагуватиме і світ зобов'язаний належним чином. реагувати".

Представник військової розвідки наголосив, що окупанти не вперше вдаються до такої тактики: так само вони діяли на Чорнобильській АЕС. Крім того, є інформація про те, що у Херсоні російські війська замінували життєво важливі комунікації газо-, електро- та водопостачання.

"Тобто це така стратегія терору і "випаленої землі", до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні, — впевнений Юсов. — Безумовно ця стратегія не спрацює, але, проте, у свідомості хворої диктатури ми бачимо ось такі речі".

Нагадаємо, 5 серпня мешканці Енергодару повідомили про обстріл Запорізької АЕС із артилерії. Підприємство "Енергоатом" також повідомляло про намір окупантів розмістити вибухівку у машинних залах енергоблоків.

6 липня видання WSJ писало про те, що російська армія перетворює стратегічний об'єкт на свою військову базу і використовують станцію як щит. 15 липня директор "Енергоатому" Петро Котін розповів, що ЗС РФ встановили ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь. Пресслужба підприємства через кілька днів повідомила, що російські війська ввели як мінімум 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинного відділення 1-го енергоблоку.

Як повідомлялося, після вибуху в колонії в окупованій Оленівці представники українських силових структур заявили про те, що він є цинічним терористичним актом Російської Федерації, спрямованим на приховування воєнних злочинів та дискредитацію ЗСУ.