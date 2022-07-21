ЗС РФ стягнули 14 одиниць важкої техніки до машинного приміщення ЗАЕС, — Енергоатом

На об'єкті може статися пожежа через випадкову детонацію боєкомплекту, а її масштаби дорівнюватимуть трагедії на Чорнобильській АЕС.

Російські війська ввели як мінімум 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівкою до машинного відділення 1-го енергоблока Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі. Про це повідомили в компанії "Енергоатом".

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За інформацією відомства, весь ворожий арсенал зараз знаходиться зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

"Зокрема, в безпосередній близькості до головного маслобака, де міститься легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", — розповіли в компанії.

Крім того, військова техніка росіян не дає можливості проходу спеціальних пожежних та інших машин до машинної зали енергоблока №1. Тому ризик пожежі на об'єкті зростає, а можливості його гасіння знижуються.

"Якщо ж пожежа станеться, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка сталася під час аварії на ЧАЕС", — застерігає "Енергоатом".

У відомстві зазначили, що російські окупанти продовжують порушувати всі норми та вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки атомної станції, зберігаючи важку техніку, боєкомплекти до неї, зброю та вибухівку прямо у машинному приміщенні ЗАЕС.

Нагадаємо, 20 липня в районі енергоблоків ЗАЕС пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що удар прийшовся по місцю позаду атомних блоків ЗАЕС, там нібито розташована база російських військ.

15 липня директор "Енергоатому" Петро Котін розповів, що ЗС РФ встановили ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь. Ситуація на стратегічному об'єкті дуже напружена, оскільки окупанти звозять туди дедалі більше техніки.

6 липня видання WSJ писало, що російська армія перетворює стратегічний об'єкт на свою військову базу і використовують станцію як щит. Журналісти зазначають, що окупанти можуть безкарно обстрілювати з території підприємства позиції ЗСУ, не боячись отримати відповіді.