Видно чорний дим: у районі захопленої Запорізької АЕС пролунали вибухи (фото, відео)

РосЗМІ повідомляють, що атомна станція нібито атакована трьома дронами-камікадзе, спорядженими кілограмовими масами вибухівки.

В окупованому Енергодарі пролунали вибухи в районі енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

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Як повідомляють очевидці, удар припав на місце за атомними блоками ЗАЕС, там нібито розташована база російських військ. Нині звідти йде чорний дим.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу повідомляють, що АЕС нібито атакували три українські дрони-камікадзе, а "атаки українських безпілотників тривають". Стверджується, що маса вибухівки, якою спорядили апарати, обчислювалася в кілограмах у тротиловому еквіваленті.

Також окупанти заявили, що реакторна частина Запорізької атомної станції не постраждала.

Крім того, так звана влада Енергодару заявила, що обстріл АЕС не перший і українські безпілотники нібито вже атакували її цього тижня. Колаборанти стверджують, що поранено 11 співробітників станції.

Що говорить українська влада?

Представники української влади та військові поки не прокоментували вибухи в окупованому Енергодарі.

Нагадаємо, 15 липня президент "Енергоатому" Петро Котін розповів, що російські війська встановили на території захопленого об'єкта ракетні комплекси і за їх допомогою обстрілюють Нікополь. Ситуація на стратегічному об'єкті дуже напружена, оскільки окупанти звозять туди дедалі більше техніки.

6 липня видання The Wall Street Journal писало, що росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу і використовують її як щит. Журналісти зазначають, що окупанти можуть безкарно обстрілювати з території підприємства позиції ЗСУ, не боячись отримати відповіді.