Виден черный дым: в районе захваченной Запорожской АЭС прозвучали взрывы (фото, видео)

РосСМИ сообщают, что атомная станция была якобы атакована трема дронами-камикадзе, которые были снаряжены килограммовыми массами взрывчатки.

В оккупированном Энергодаре прозвучали взрывы в районе энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом пишут в местных Telegram-каналах.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как сообщают очевидцы, удар пришелся в место за атомными блоками ЗАЭС, там якобы расположена база российских войск. Сейчас оттуда идет черный дым.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на оккупационных властей сообщают, что АЭС якобы атаковали три украинских дрона-камикадзе, а "атаки украинских беспилотников продолжаются". Утверждается, что масса взрывчатки, которой были снаряжены аппараты, исчислялась в килограммах в тротиловом эквиваленте.

Также оккупанты заявили, что реакторная часть Запорожской атомной станции не пострадала.

Кроме того, так называемые власти Энергодара заявили, что обстрел АЭС не первый и украинские беспилотники якобы уже атаковали ее на этой недели. Коллаборанты утверждают, что были ранены 11 сотрудников станции.

Что говорят украинские власти?

Представители украинской власти и военные пока что не прокомментировали взрывы в оккупированном Энергодаре.

Напомним, 15 июля президент "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что российские войска установили на территории захваченного объекта ракетные комплексы и с их помощью обстреливают Никополь. Ситуация на стратегическом объекте очень напряженная, поскольку оккупанты свозят туда все больше техники.

6 июля издание The Wall Street Journal писало, что россияне превратили ЗАЭС в военную базу и используют ее в качестве щита. Журналисты отмечают, что оккупанты могут безнаказанно обстреливать с территории предприятия позиции ВСУ, не боясь получить ответ.