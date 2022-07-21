ВС РФ стянули 14 единиц тяжелой техники в машинное помещение ЗАЭС, — Энергоатом

На объекте может произойти пожар из-за случайной детонации боекомплекта, а его масштабы будут равны трагедии на Чернобильской АЭС.

Российские войска ввели как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинное отделение 1-го энергоблока Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Об этом сообщили в компании "Энергоатом".

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По информации ведомства, весь вражеский арсенал сейчас находится совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора.

"В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", — рассказали в компании.

Кроме того, военная техника россиян не дают возможности прохода специальных пожарных и других машин в машинный зал энергоблока №1. Поэтому риск пожара на объекте возрастает, а возможности его тушения понижаются.

"Если же пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС", — предостерегает "Энергоатом".

В ведомстве отметили, что российские оккупанты продолжают нарушать все нормы и требования относительно пожарной, ядерной и радиоционной безопасности атомной станции, сохраняя тяжелую технику, боекомплекты к ней, оружие и взрывчатку прямо в машинном помещении ЗАЭС.

Напомним, 20 июля в районе энергоблоков ЗАЭС прозвучали взрывы. Очевидцы сообщали, что удар пришелся в место за атомными блоками ЗАЭС, там якобы расположена база российских войск.

15 июля директор "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ВС РФ установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь. Ситуация на стратегическом объекте очень напряженная, поскольку оккупанты свозят туда все больше техники.

6 июля издание WSJ писало, что российская армия превращает стратегический объект в свою военную базу и используют станцию в качестве щита. Журналисты отмечают, что оккупанты могут безнаказанно обстреливать с территории предприятия позиции ВСУ, не боясь получить ответ.