Метеорологи показали, как может распространяться радиация в случае аварии на ЗАЭС (видео)

Модель, основанная на метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа, демонстрирует, что под угрозой окажется значительная часть Украины, в том числе и столица, а также Беларусь, Польша и страны Балтии.

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины создали модель, которая показывает, как могут распространяться радиоактивные примеси в атмосфере в случае аварии на Запорожской АЭС. При создании модели они использовали метеорологические условия по состоянию на 15-18 августа.

"Из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно", — подчеркнули авторы модели.

Их расчеты показали, что наиболее высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться на территории Украины. Особенно уязвимыми станут регионы, расположенные в радиусе 50-100 км от источника выброса. Значительные концентрации радионуклидов могут достичь Киева. Помимо этого радиоактивные примеси могут долететь до Беларуси, Польши и стран Балтии.

"В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей", — отметили в Украинском гидрометеорологическом институте.

Ранее европейские эксперты заявили, что обстрелы российскими военными Запорожской АЭС не приведут к глобальной ядерной катастрофе. Если же авария случится, от радиоактивного заражения пострадает только Украина, влияние на европейские страны будет незначительным.

Напомним, 18 августа в Минобороны РФ заявили о том, что могут остановить работу ЗАЭС. Оккупанты заявляют, что заботятся о ядерной безопасности, при этом они сопротивляются демилитаризации станции и прилегающих территорий.