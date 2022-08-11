Коснется только украинцев: в Европе не верят в серьезность обстановки на ЗАЭС

Несколько европейских экспертов по атомной энергетике сошлись во мнениях, что повреждение Запорожской АЭС станет катастрофой и трагедий лишь для украинцев и практически ничего не изменит в Европе.

Европейские эксперты-атомщики считают, что обстрелы российскими военными Запорожской АЭС не приведут к ядерной катастрофе. Или же, если такая случится, то ее влияние на европейские страны будет незначительным, пишет Politico.

Так, президент Европейского ядерного общества Леон Цизель считает, что риски от обстрелов ЗАЭС российскими военными ограничены, поскольку реакторы защищены бетоном, толщиной до 10 метров. По его мнению, что только шквал точечных воздушных бомбардировок сможет пробить стены реактора.

"Атака на хранилища отработавшего топлива будет иметь ограниченный эффект, поскольку любой выброшенный радиоактивный материал будет перемещаться только на расстояние от 10 до 20 километров", — сказал Цизель.

Похожую точку зрения выразил и Джеймс Актон — соруководитель программы ядерной политики Фонда Карнеги.

"Обстрел не представляет реальной опасности. Но уязвимы системы охлаждения станции. Поэтому правильная аналогия здесь — Фукусима, а не Чернобыль", — подчеркнул Актон.

Добавим, что риск расплавление атомного реактора оценил также и Цизель.

"Это будет трагедией для местных жителей, даже если это не приведет к немедленным жертвам, но — для нас в Европе это будет очень незначительное событие с точки зрения последствий для здоровья или чего-то еще в жизни", — сказал Цизель.

Напомним, 11 августа в районе Запорожской АЭС замечены поднимающиеся клубы дыма. По предварительным данным, российские войска начали очередной обстрел станции и прилегающей к ней территории.

Фокус также писал о том, что пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявила о прямой угрозе подрыва российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. Руководство компании указало на прямые заявления российской стороны о минировании важных объектов на территории ЗАЭС.