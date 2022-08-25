Армія РФ розташувала військову техніку впритул до енергоблоків ЗАЕС, – розвідка Британії

Російські війська розташували вантажівки та БМП за 60 метрів від 5 енергоблока. Ймовірно, вони намагаються приховати техніку під трубами та містками споруди.

Російська армія розташувала свою бронетехніку впритул до п'ятого енергоблока Запорізької АЕС. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

На початку березня російські війська захопили Запорізьку АЕС. Супутникові зображення від 21 серпня показують, що ЗС РФ розмістили свою бронетехніку за 60 метрів від п'ятого реактора. Ймовірно, так війська РФ хочуть приховати свою техніку під повітряними трубами та містками.

У британській розвідці припускають, що Росія готується використати українську активність біля ЗАЕС із пропагандистською метою. Серед основних загроз, що залишаються через захоплення АЕС, називають порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення чи помилку робітників через тиск окупантів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, РФ розробила план відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми. Це підвищить ризик катастрофи на станції.

23 серпня в "Енергоатомі" розповіли, що ЗС РФ стягують на ЗАЕС ще більше техніки. Також на об'єкті збільшили кількість російських військових, деякі з них ходять у масках.