РФ разработала план отключения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы, — The Guardian

Отключение ЗАЭС повысит риск катастрофического сбоя станции, потому что она будет зависеть от одного источника электроэнергии для охлаждения реакторов.

Россия разработала подробный план по отключению Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре от энергосистемы Украины. Это может привести к катастрофическому отказу ее систем охлаждения. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Исполняющий обязанности директора энергетической компании "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что российские инженеры разработали план переключения ЗАЭС на случай, если боевые действия приведут к разрыву оставшихся линий электропередач.

"Они представили план работникам завода, а рабочие представили его нам. Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", — рассказал он.

По его словам, российские войска начали обстреливать объект, чтобы разорвать электропередачи.

Кроме того, Петр Котин рассказал, что электроснабжение станции уже находится в критической ситуации: три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, были повреждены во время войны, а две из трех резервных линий, соединяющих ее с обычной электростанцией, также вышли из строя.

Угроза воплощения российского плана

План России полностью отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы повысит риск катастрофического сбоя станции, потому что она будет зависеть от одного источника электроэнергии для охлаждения реакторов.

"Нельзя просто сразу переключиться с одной системы на другую, надо выключить все с одной стороны, а потом начинать переключаться с другой стороны", — рассказал глава "Энергоатома".

Во время переключения между сетевыми системами Запорожская АЭС будет зависеть только от резервного дизельного генератора. Если он выйдет из строя, то через полтора часа без электричества реакторы достигали опасной температуры.

"Во время этого отключения станция не будет подключена ни к одному источнику питания, и в этом причина опасности. Если вы не сможете обеспечить охлаждение в течение полутора часов, то вы уже будете плавиться" — добавил Котин.

Напомним, 23 августа в "Энергоатоме" рассказали, что ВС РФ стягивают на ЗАЭС еще больше техники. Также на объекте увеличили количество российских военных, некоторые из них ходят в масках.

21 августа украинский парамедик сообщил, что находившихся на ЗАЭС россиян забрали в больницу с признаками лучевой болезни. Сами оккупанты говорят о химическом отравлении.

Ранее, 9 августа Петр Котин заявлял, что Россия начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме. Причиной подобного шага чиновник называет то, что ВС РФ недавно повредили три из четырех линий связи с АЭС, из-за чего возрос риск возникновения аварии.