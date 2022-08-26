Блоки ЗАЭС на паузе. Что происходит на оккупированной АЭС в Энергодаре

Оккупированная россиянами Запорожская атомная станция — в зоне риска. 25 августа впервые произошло полное отключение ЗАЭС от украинской энергосистемы, а работа блоков была остановлена.

НАЭК "Энергоатом" утром 26 августа сообщила, что на утро пятницы, 26 августа 2022 года, все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, но нет никакой угрозы для работы оборудования и систем безопасности станции.

"Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", — сказано в сообщении "Энергоатома".

Миссия МАГАТЭ и контроль: что нужно для безопасной ситуации на ЗАЭС

25 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в социальной сети Facebook призвал МАГАТЭ и ООН организовать совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию и проконтролировать ядерную безопасность.

"Хочу еще раз обратиться к мировому сообществу: совместная миссия МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС должна иметь мандат для исследования не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и внешних компонентов безопасности, в первую очередь тех, которые касаются оружия и его применения российскими военными на территории станции и возле нее", — написал министр.

Тем временем в Международном агентстве по вопросам атомной энергии сильно обеспокоены ситуацией на ядерном объекте и обещают в ближайшие дни все же направить туда свою миссию. Так, глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил о необходимости срочного выезда миссии экспертов агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. И добавил, что готов лично возглавить миссию в Украину.

"Почти каждый день на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем терять время. Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию ​​в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью", — сказал Гросси.

Тем временем, в Госдепе США отреагировали на вчерашнюю аварийную остановку блоков АЭС в Энергодаре. Как пишет издание "Лига", на брифинге первый заместитель спикера бюро Госдепартамента по международным связям с общественностью Ведант Патель отметил, что США внимательно следят за сообщениями об остановке реакторов на АЭС.

"Ситуация на ЗАЭС – результат опасного военного присутствия РФ на станции и нежелания вернуть ее под контроль Украины, российские обстрелы и захваты АЭС – часть стратегии РФ по созданию энергетического кризиса в Европе", — сказал Ведант Патель.

Вчера ситуацию на ЗАЭС в своем вечернем обращении прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мир должен понимать угрозу. "Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", — сказал Зеленский. И добавил:

Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы, а МАГАТЭ стоит ускорить приезд миссии на станцию.

Сегодня 26 августа в эфире "Радио НВ" заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, а пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него", — сказала Зеркаль. По ее словам, главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

Угрозы и шантаж: зачем оккупантам дестабилизация на ЗАЭС

Вопрос безопасности на ЗАЭС — ключевой и для Украины, и для Европы. Но своими действиями на ЗАЭС РФ добивается не только политических дивидендов по вопросам переговоров с Украиной, но и создания энергопроблем для Украины. Ведь, как ранее писал Фокус, для Украины риски выведения всех шести энергоблоков из энергосети страны грозят усложнением прохождения отопительного сезона.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее рассказал Фокусу, что если Запорожская АЭС будет выведена из энергосистемы, то придется искать резервы для увеличения производства электроэнергии: это могут быть блоки АЭС, которые сейчас временно не работают, или же рост нагрузки на тепловую генерацию. Ведь доля ЗАЭС в общем производстве электроэнергии в Украине — порядка 20%.

"Выведение ЗАЭС из системы усложняет ситуацию, минус 6 ГВт – это серьезная потеря, минус 20% всех мощностей, огромные финансовые потери, а тепловая генерация на 50% или разрушена, или в зоне боевых действий", — отметил Владимир Омельченко.

Впрочем, по мнению Андриана Прокипа, эксперта Украинского института будущего, в связи с существенным снижением энергопотребления в стране, дефицита электроэнергии этой зимой удастся избежать даже при условии остановки работы всех блоков ЗАЭС. "Потеря ЗАЭС из системы, если она будет остановлена, это проблема. Но так как потребление в стране падает, то ожидается падение потребления порядка 30%, и в этом году в зимний пик будет потребление около 16-17 ГВт, тогда как в прошлые годы – 25 ГВт. Даже с учетом потери ЗАЭС дефицита электроэнергии не будет", — говорит Андриан Прокип.

Ранее Фокус писал, что Россия ведет шантаж через обстрелы Запорожской атомной станции, а в планах оккупантов — перенаправить производимую ЗАЭС электроэнергию на Крым.

Напомним, "Энергоатом" еще 23 августа проинформировал об увеличении концентрации российской военной техники на ЗАЭС, туда же пригнали больше военных.

Как сообщалось, по данным разведки Великобритании, российские военные разместили бронетехнику у 5-го энергоблока Запорожской АЭС.