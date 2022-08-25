"Могла случиться катастрофа": Зеленский об отключении ЗАЭС от энергосистемы Украины (видео)

В вечернем обращении президент Украины заявил, что сейчас нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно покинуть территорию атомной электростанции. Иначе есть угроза катастрофы на АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Он прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Видео опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

По словам главы государства, сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная электростанция. Это случилось из-за обстрелов российских оккупантов. На станции сработала аварийная защита энергоблоков из-за того, что российские захватчики регулярно ее обстреливают. В результате атак была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. После этого сработали дизель-генераторы, которые помогли поддержать ее после остановки.

Президент подчеркнул, что мир должен понимать угрозу, которая может возникнуть из-за подобных случаев.

"Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", — сказал Зеленский.

Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы, отметил глава государства. Украинский лидер также сообщил, что юг Украины в состоянии гуманитарной катастрофы. Он сказал, что наша страна делает все, чтобы не допустить аварийного сценария, однако это зависит не от нас.

"Ключевое — нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофе", — подытожил президент.

[ + – ] Зеленский обратился к украинцам по поводу ситуации на ЗАЭС

Напомним, что по данным разведки Великобритании российские военные разместили бронетехнику у 5-го энергоблока Запорожской АЭС. Возможно, оккупанты хотят спрятать вооружение под воздушными трубами и мостиками.

"Энергоатом" 23 августа проинформировал об увеличении концентрации российской военной техники на ЗАЭС, туда же пригнали больше военных. Оккупанты на днях задержали в Энергодаре 3 человек, их обвинили в передаче ВСУ информации о дислокации ВС РФ возле Запорожской АЭС.