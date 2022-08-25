"Могла статися катастрофа": Зеленський про відключення ЗАЕС від енергосистеми України (відео)

У вечірньому зверненні президент України заявив, що зараз потрібний такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно залишити територію атомної електростанції. Інакше є загроза катастрофи на АЕС.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу. Він прокоментував ситуацію щодо Запорізької АЕС. Відео опублікували на Youtube-каналі Офісу президента.

За словами глави держави, сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція. Це сталося через обстріл російських окупантів. На станції спрацював аварійний захист енергоблоків через те, що російські загарбники регулярно її обстрілюють. Внаслідок атак було пошкоджено останню робочу лінію віддачі потужності станції в енергосистему України. Після цього спрацювали дизель-генератори, які допомогли підтримати її після зупинки.

Президент наголосив, що світ має розуміти загрозу, яка може виникнути через такі випадки.

"Якби дизель-генератори не включилися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії", — сказав Зеленський.

Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи, зазначив глава держави. Український лідер також повідомив, що південь України у стані гуманітарної катастрофи. Він сказав, що наша країна робить все, щоб не допустити аварійного сценарію, проте це не залежить від нас.

"Ключове — потрібний такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації мають діяти значно швидше, ніж зараз. Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції — це ризик глобальної радіаційної катастрофи", — підсумував президент.

[ + – ] Зеленський звернувся до українців щодо ситуації на ЗАЕС

Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії російські військові розмістили бронетехніку біля 5-го енергоблоку Запорізької АЕС. Можливо, окупанти хочуть сховати озброєння під повітряними трубами та містками.

"Енергоатом" 23 серпня поінформував про збільшення концентрації російської військової техніки на ЗАЕС, туди пригнали більше військових. Окупанти днями затримали в Енергодарі 3 людей, їх звинуватили у передачі ЗСУ інформації про дислокацію ЗС РФ біля Запорізької АЕС.