Звинуватили в роботі на ЗСУ: російські окупанти затримали співробітників Запорізької АЕС

У Росгвардії заявили, що затримані передавали українським військовим відомості про місцезнаходження особового складу й техніки ЗС РФ.

В Енергодарі російські окупанти затримали трьох осіб, яких звинуватили в тому, що вони передавали ЗСУ інформацію про місцезнаходження особового складу й техніки ЗС РФ на території Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба Росгвардії, бійці якої охороняють периметр станції.

Росіяни заявили, що двоє із затриманих — співробітники АЕС. Ще одного затриманого назвали порушником пропускного режиму. При цьому в Росгвардії звітували про те, що з 4 березня, дня захоплення російськими військами ЗАЕС, на території станції затримали 26 порушників пропускного режиму.

Українські офіційні особи на цю інформацію наразі не відреагували.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ФСБ Росії готує в російських містах серію терактів із жертвами серед цивільного населення. Звинувативши в їхній організації Україну, Кремль розраховує мобілізувати російське суспільство, яке все менше підтримує агресію проти українців.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готує теракт на Запорізькій АЕС в Енергодарі, в організації якого планують звинуватити Україну.

У середині серпня ФСБ заявила про запобігання теракту у Волгоградській області. У його підготовці росіяни звинуватили українців, зокрема, бійця полку "Азов", який загинув ще навесні при обороні Маріуполя.