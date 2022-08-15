У ФСБ звинуватили в організації теракту загиблого навесні українця (фото)

У спецслужбі запевнили, що російські неонацисти діяли під контролем українців і назвали ім'я бійця "Азова", який загинув ще в березні.

На нафтопроводі у Волгоградській області запобігли диверсійно-терористичному акту, повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії. У спецслужбі заявили, що при спробі підриву нафтопроводу саморобним вибуховим пристроєм було вбито двох росіян. Вони нібито намагалися відстрілюватись із травматичних пістолетів, перероблених під стільбу бойовими патронами.

[ + – ] У ФСБ запевняють, що нафтопровід намагалися підірвати за вказівкою українців

У ФСБ зазначили, що вбиті були членами праворадикального угрупування "Реструкт", яке створив відомий у Росії неонацист Максим Марцинкевич на прізвисько Тесак. При цьому чекісти заявили, що організацією теракту займалися українці, які входять до "Реструкту". Вони назвали імена росіянина Андрія Чуєнкова 1986 року народження, який нібито воює в Україні у складі нацбатальйону "Ураган", та українця Юрія Іонова 1988 року народження, військовослужбовця полку "Азов". Зараз ФСБ "намагається припинити злочинну діяльність" Юрія Іонова та Андрія Чуєнкова.

Що відомо про Юрія Іонова?

Цікаво, що в полку "Азов" справді служив Юрій Іонов. Однак він загинув у березні 2022 року при обороні Маріуполя, і у квітні був посмертно нагороджений орденом "За мужність".

Українські спецслужби поки що не відреагували на звинувачення росіян.

Ім'я Марцинкевича ФСБ не вперше використовує у своїх зведеннях про запобігання терактам. У квітні російська спецслужба заявила про замах неонацистів, що готувався на Володимира Соловйова, який планували СБУ і ЦРУ.

Як "докази" цієї шитої білими нитками справи чекісти демонстрували книгу Марцинкевича "Реструкт", три диски з грою The Sims, а також дарований напис на форзаці: "Тімохе. Дякую за неоціненну підтримку... Убивай, щоб жити, живи, щоб вбивати. Підпис Нерозбірливий". Ймовірно, люди, які готували "докази", надто буквально зрозуміли вказівку начальства і написали цю фразу замість того, щоб поставити якусь закарлючку замість підпису. Крім того, вони не зрозуміли, що від них потрібно залишити на місці обшуку не три копії гри, а три SIM-картки.

У Службі безпеки України заявили, що не збирається всерйоз коментувати цю інформацію, хоч із "креативом ФСБ РФ" і ознайомилися.